Inzwischen gilt: Wer nicht über eine Medizinausbildung in der Schweiz verfügt oder mindestens drei Jahre in der Schweiz an einer anerkannten Weiterbildungsstätte tätig war, erhält keine Zulassung mehr und kann nicht zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen. Die Kantone können zudem generelle Höchstzahlen für ambulant tätige Ärzte in einem bestimmten Fachgebiet oder in einer bestimmten Region festlegen.