Mehr als doppelt so viel wie Reginster liess sich Marva Safa überweisen (152’000 Franken). Sie betreibt seit 20 Jahren in Neuenburg eine eigene Schönheitsklinik. Die Zahlung an Marva Safa ist der höchste Betrag, der seit Inkrafttreten der Selbstregulierung der Pharmabranche vor neun Jahren von einer Firma an einen Arzt oder eine Ärztin dokumentiert ist. Das zeigt die Auswertung von Ringier Medien Schweiz, die auf der Website Pharmagelder.ch veröffentlicht wird.