Eric Hüsler hat dunkelblonde Locken und einen Kinnbart, auf dem schwarzen Shirt prangt der Name eines Punklabels. Er liest rund 50 Bücher im Jahr, geht am Wochenende an Konzerte – und er hat Epilepsie. «Das sieht man dir ja gar nicht an!» ist die häufigste Reaktion, wenn der 33-Jährige von seiner Krankheit erzählt.