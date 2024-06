Die schwache Bremse wird nicht greifen

Der Kostenanstieg im Gesundheitswesen geht also vorderhand weiter. Zwar tritt mit dem Nein zur Kostenbremse der Gegenvorschlag des Bundesrats in Kraft – sofern nicht das Referendum ergriffen wird. Der Gegenvorschlag beinhaltet die Möglichkeit, ein Kostenziel in der Grundversicherung zu bestimmen.