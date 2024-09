Kaum eine Branche ist im Bundeshaus so gut vertreten wie das Gesundheitswesen. Die «Sonntags-Zeitung» machte vor einem Jahr publik, dass 90 gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier mindestens ein Mandat aus dem Gesundheitswesen ausüben.



Das ist keine gute Nachricht für die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler, denn Ärztevertreter, Pharmalobbyistinnen und Verwaltungsräte von Spitälern haben kein Interesse an tiefen Gesundheitskosten, sondern an hohen Margen.