In den eigenen vier Wänden gesund werden: In über 30 Ländern weltweit ist das Modell Hospital at Home (Spital zu Hause) bereits etabliert. Hierzulande hingegen steckt es noch in den Kinderschuhen. Als erstes Spital testete das Modell das Spital Zollikerberg. Das Pilotprojekt «Visit – Spital Zollikerberg Zuhause» wird bald in den Regelbetrieb überführt.

So funktioniert das Visit-Modell

