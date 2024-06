Knapp 1400 Personen warten in der Schweiz auf ein Spenderorgan. Die meisten auf eine Niere. Für manche ist die durchschnittliche Wartezeit von drei Jahren zu lang: Letztes Jahr sind 92 Menschen gestorben, bevor sie das benötigte Organ bekamen. Das liegt auch an der Schweizer Gesetzgebung. Organspender wird nach dem Tod nur, wer aktiv zugestimmt hat. So spenden aktuell pro Million Einwohner gerade einmal 20 Personen Organe.