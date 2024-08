Johanna sitzt neben ihrem Vater Ueli am Stubentisch. Sie streicht ihm über den Arm, zeichnet mit ihrem rechten Zeigefinger eine Linie auf ein Papier, ihr Vater versucht dieser mit dem Farbstift zu folgen. Die Bewegungen seiner Hand sind unsicher, das Gesicht voller Konzentration.



«Gut machst du das, Paps», sagt Johanna und beugt sich näher zu ihm. «Siehst du, so kriegen wir den Tiger hin.»



Johannas Schwester Myrjam tritt in die Stube. Ihr Vater lacht sie an und sagt: «Schau, wir sind am Malen.» Er klingt stolz.