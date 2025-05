Von polnischer Privatuni verliehen

Schönheitschirurg mit zweifelhaftem Professorentitel

[[ACHTUNG: Falls der Name des Arztes nicht genannt werden darf, muss das Inline-Bild (Messingschild) entfernt werden!]] Ein deutscher Arzt in Zürich schmückt sich mit dem Professorentitel einer fragwürdigen Hochschule in Polen. Jetzt liegt der Fall bei der Zürcher Gesundheitsdirektion.