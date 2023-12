«Ich habe acht Stunden geschlafen, aber ich fühle mich trotzdem wie vom Lastwagen überfahren», sagt Sandra. Die Assistenzärztin, 27, arbeitet in einem Spital in der Innerschweiz auf dem Notfall. Sie erzählt von ihrem Alltag, von Überarbeitung, Müdigkeit, sozialer Vereinsamung – und von Behandlungsfehlern. Was sie schildert, ist keine Ausnahme. Es ist die Regel.



Junge Ärztinnen und Ärzte arbeiten im Schnitt 58 Stunden pro Woche. Das zeigt eine Umfrage, die der Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) alle drei Jahre durchführt.