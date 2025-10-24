Veröffentlicht am 24. Oktober 2025 - 16:01 Uhr
Kein Alkohol, keine Gespräche: Klingt nicht gerade nach Spass, wenn Ecstatic Dance Zurich zum Tanz einlädt. Doch die Videos der gleichnamigen Tanzveranstaltungen zeigen glückselige Gesichter.
Und das ist wiederum nicht erstaunlich, denn die positiven Auswirkungen des Tanzens auf Körper und Gemüt sind vielfach belegt. Eine aktuelle australische Metaanalyse etwa zeigt, dass Tanzen die Symptome bei Depressionen und geringfügigen mentalen Einschränkungen lindert.
Partnerinhalte