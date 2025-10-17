Rosmarie Sidler, 85, aus Freienbach SZ besucht am 23. März dieses Jahres das neu eröffnete Möbelhaus XXXLutz im nahen Pfäffikon. «Ich war neugierig und brauchte dringend einen neuen Sessel», erzählt sie dem Beobachter. Sie leide schon lange an starken Hüftschmerzen, wolle aber keine OP. Ein guter neuer Sessel könne gegen ihre Schmerzen helfen, dachte sie sich.
Und sie wurde fündig: Ein Relaxsessel mit Fussstütze und rotem Lederbezug sollte es sein. Für 1026 Franken, inklusive Entsorgung ihres alten, durchgesessenen Fauteuils. Zwölf Wochen dauere die Lieferfrist, sagte man ihr. Tatsächlich wurde der Sessel am 30. Juni 2025 geliefert – in zwei Teilen und ohne das passende Mittelstück. Seither steht er unnütz in ihrer Wohnung rum und verstaubt.