Dreiste Datumsmasche

Besonders dreist dabei: In einem Fall, der dem Beobachter vorliegt, setzt er eine Zahlungsfrist, die bereits verstrichen ist. Er scheint darauf zu spekulieren, dass Firmen glauben, die Rechnung stamme vom Handelsregister und sei dringend zu begleichen. In Kleinschrift – und leicht überlesbar – heisst es lediglich: «Wünschen Sie keinen Eintrag in das Schweizerische Händler- und Firmenregister von E-Commerce Gutzwiller, welches unverbindlich und freiwillig ist, so bitten wir Sie, dieses Schreiben zu ignorieren.»