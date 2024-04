Nichts Geringeres als «perfektes Trinkwasser» verspricht die Firma Evodrop. Die Filteranlagen des Start-up-Unternehmens sollen Leitungswasser entkalken, reinigen, «vitalisieren» und so bekömmlicher machen. Die Wirksamkeit der Systeme will die Firma, die laut eigenen Angaben über 30’000 Kundinnen und Kunden hat, mit Zertifikaten und Prüfberichten belegen.



Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Es ist nicht alles wahr, was der Gründer und CEO der Firma, Fabio Hüther, 28, behauptet.