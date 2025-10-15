Der Mutterkonzern ist also plötzlich günstiger als der einstige Preisbrecher Denner. Ein Mediensprecher des Discounters widerspricht dieser Darstellung allerdings und kritisiert stattdessen den Preisvergleich des Beobachters. Dieser sei nicht repräsentativ. Der Warenkorb sei eine Momentaufnahme und basiere auf zufällig ausgewählten Mengenvorgaben, die das Bild verzerren würden. So sei etwa der Fünferpack Cervelats deutlich günstiger als der Zweierpack, was im Preisvergleich jedoch nicht berücksichtigt worden sei.