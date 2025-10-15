Denner verspielt offenbar gerade seinen Ruf. Jahrelang warb der Discounter mit dem Spruch: «Wir sind immer billiger.» Doch billig war gestern. Teilweise wird bei Denner und Co. sogar mit falschen Rabatten und Aktionen ein tieferes Preisniveau suggeriert, wie der Beobachter gezeigt hat.
Heute ist Denner der teuerste Lebensmittelanbieter unter den fünf Grossen. Das zeigt zumindest der Preisvergleich.
Yves Demuthist süchtig nach Nachrichten und liebt historische Recherchen. Er ist Autor des Buchs «Schweizer Zwangsarbeiterinnen».Mehr erfahren