Und sie wurde fündig: Ein Relaxsessel mit Fussstütze und rotem Lederbezug sollte es sein. Für 1026 Franken, inklusive Entsorgung ihres alten, durchgesessenen Fauteuils. Zwölf Wochen dauere die Lieferfrist, sagte man ihr. Tatsächlich wurde der Sessel am 30. Juni 2025 geliefert – in zwei Teilen und ohne das passende Mittelstück. Seither steht er unnütz in ihrer Wohnung rum und verstaubt.