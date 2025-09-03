In einer düsteren Garage nach Kratzern und Dellen im Lack suchen? Nachts auf einem Parkplatz die Felgen und den Unterboden des Autos kontrollieren? Und dabei hoffen, dass man alles entdeckt hat, weil man sonst für Schäden zahlt, die der Vormieter gemacht hat?
Bald tempi passati, geht es nach den Autovermietern Hertz und Sixt. Mit sogenannten Car Gates wollen sie «das Mieterlebnis weiter verbessern – unter anderem durch effizientere und transparentere Fahrzeugübergaben», wie Sixt auf Anfrage des Beobachters schreibt.
Partnerinhalte