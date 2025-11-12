Sprayen beim Kochen liegt im Trend. Die Nachfrage nach Olivenölspray ist in den letzten Jahren klar gestiegen, teilt die Migros mit. Olivenöl soll damit besser in der Bratpfanne zu verteilen sein. Und man soll weniger davon brauchen als bei herkömmlichen Flaschen, mit denen die Menge schwer dosierbar sei.
Auch Essig soll den Salat in Sprühform gleichmässiger und gezielter bedecken – so das Versprechen. Aber: Alle Sprayprodukte sind deutlich teurer als ihre Pendants mit normalem Spender.
Partnerinhalte