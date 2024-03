Es fing an mit ein paar bemalten Siloballen am Strassenrand in Reigoldswil BL. Damit wollten wir solidarisch auf die Bauernkundgebungen in Deutschland aufmerksam machen. Als meine Kollegen Thomas Rieder und Philippe Rosset die Idee hatten, nach Deutschland zu fahren und auch an den Demos teilzunehmen, sagte ich sofort zu.