Die Entdeckung machte international Schlagzeilen: Glyphosat, in der Landwirtschaft als Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt, entsteht auch aus Waschmittel-Rückständen. Konkret: Aus dem Wasserenthärter DTPMP, der oft in Waschmitteln enthalten ist, bildet sich im Klärschlamm Glyphosat – und dieses gelangt von der Kläranlage via Abwasser in Bäche und Flüsse. Das fanden Forscher der Uni Tübingen heraus, wie sie im Frühling 2025 vermeldeten.