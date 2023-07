Hobbygärtner, die den Unkrautvernichter Roundup von Monsanto kaufen möchten, haben es schwer. Die grossen Bau- und Gartencenter, von Jumbo über Migros Do it + Garden, Bauhaus und das Gartencenter Hauenstein bis hin zu Obi und Hornbach, verkaufen nur noch Unkrautvernichter ohne den hochumstrittenen Wirkstoff Glyphosat. Einzig Landi, die Ladenkette der Schweizer Agrargenossenschaft Fenaco, bietet das Glyphosat-Herbizid noch an.