Wenn ich wissen will, in welchem Kanton die meisten über 100-Jährigen wohnen (in Zürich), finde ich das beim Bundesamt für Statistik (BFS). Zahlen dazu, wo anteilsmässig die meisten Kinder per Kaiserschnitt zur Welt kommen (in Linthal), liefert das BFS ebenso. Es weiss auch, wie viele dieselbetriebene Traktoren mit Hinterradantrieb im Kanton Basel-Stadt zugelassen sind (26).