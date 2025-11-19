Ein vermeintlich günstiger Flug, schnell gebucht über das Onlineportal eDreams. Zwei Wochen später folgte der Schock: eine unerwartete Abbuchung über 110 Franken. So erging es einer Beobachter-Leserin. Sie buchte im September einen Flug nach Dänemark und schloss dabei unwissentlich ein Abo ab.