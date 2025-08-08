In den USA hat die Federal Trade Commisson (FTC) eine Klage gegen Uber eingereicht. Die Vorwürfe: Uber kassiere die Gebühren, ohne dass Kunden einem Abo gültig zugestimmt hätten. Und: Die Einsparungen, die das Abo verspreche, würden gar nicht gewährt – und die Kündigung gestalte sich schwierig.
Wie sieht das in der Schweiz aus? Kaum öffnet man die Uber-Eats-App, ploppt ein Banner auf: «Uber-One-Mitgliedschaft kostenlos – nur für kurze Zeit». Darunter ein dunkel eingefärbter Button mit der Aufschrift «kostenlos testen».
