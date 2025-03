So machte sie an einem Freitag eine Bestellung bei einer Druckerei in Bümpliz. Die Zeit drängte. Am Samstagabend fand die Veranstaltung bereits statt. Per Express sollte die Post das Paket mit den Drucksachen bis Samstag neun Uhr liefern. Dafür blätterte Barbara Geissbühler 17 Franken hin.