Ein Franken Schaltergebühr für Privatkunden

Privatkunden erhalten vom Online-Rechner erst ganz am Schluss vollständige Informationen. Wer etwa den oben genannten Sendungstyp als Privatkunde am Schalter abgibt, zahlt 5.90 Franken. Doch der eigentliche Preis beträgt lediglich 4.90 Franken. Dazu kommt eine Schaltergebühr von 1.00 Franken. Das heisst: Wer die Sendung am Schalter einer Postfiliale oder Postagentur abgibt, zahlt automatisch eine Strafgebühr.