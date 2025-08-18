Sie sind der jüngste E-Bike-Boom: Cargo-Velos, um Kinder und Güter zu transportieren. Solange sie nur bis 25 Kilometer pro Stunde schnell sind, brauchen sie keine gelbe Nummer. Die Velohändler verkauften im Jahr 2024 fast ein Viertel mehr E-Cargo-Bikes als im Jahr davor. Kostenpunkt: oft 2500 Franken und mehr.