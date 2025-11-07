Immer schneller, immer billiger. So funktioniert das Geschäftsmodell von Fast-Fashion-Giganten wie Temu oder Shein. Die Altkleiderberge wachsen derweil ins Unermessliche. Rund 100’000 Tonnen Altkleider fallen in der Schweiz pro Jahr an. 60 Prozent davon werden gesammelt, der Rest landet im Hauskehricht. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Umwelt.