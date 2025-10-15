Der Fastfood-Riese ist nicht der einzige Konzern, der seine Werbung auf Kinder ausrichtet. Eine Erhebung der deutschen Konsumentenorganisation Foodwatch zeigt: Eine ganze Reihe von Lebensmittelkonzernen nutzen Videogames, um die für sie interessante Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen zu erreichen.