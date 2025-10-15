Es ist die perfektionierte Werbewelt – voll ausgerichtet auf Kinder und Jugendliche. Rechtzeitig zum Kinostart des Minecraft-Films kreierte McDonald’s ein «Minecraft Movie Meal». Es sei «die perfekte Combo für die Fans des Videospiels». Für jedes «Minecraft Happy Movie Meal» gab es eine Sammelfigur dazu.
Der Fastfood-Riese ist nicht der einzige Konzern, der seine Werbung auf Kinder ausrichtet. Eine Erhebung der deutschen Konsumentenorganisation Foodwatch zeigt: Eine ganze Reihe von Lebensmittelkonzernen nutzen Videogames, um die für sie interessante Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen zu erreichen.
