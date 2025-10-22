Im Herzen ist Walter Stahel ein Revoluzzer. Doch das sieht man dem 79-Jährigen nicht an. Ein schmaler Mann mit freundlichen Augen und mildem Lächeln sitzt einem gegenüber, neugierig und gespannt, was ihn im Gespräch mit dem Beobachter erwartet.



Stahel ist ein Mann der leisen Töne, aber seine Worte haben Gewicht. Seine Idee einer «Wirtschaft in Kreisläufen» könnte die Welt verändern – zum Besseren. Der Club of Rome hat berechnet, dass das den CO2-Ausstoss um 70 Prozent senken und die Beschäftigung um 4 Prozent erhöhen würde.