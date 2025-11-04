Wie viel Energie und Wasser grosse Sprachmodelle tatsächlich verbrauchen, ist unklar. Techgigant Google gab kürzlich bekannt, ein Textprompt in der Gemini-App benötige 0,24 Wattstunden Strom und 0,26 Milliliter Wasser. Das lasse sich vergleichen mit neun Sekunden Fernsehen und fünf Tropfen Wasser. Laut OpenAI-Chef Sam Altman sind es bei einer Anfrage an ChatGPT 0,34 Wattstunden. Aber das sind Schätzungen. Experten kritisieren, es mangle an konkreten Zahlen und Transparenz.