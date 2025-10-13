Ausserdem zeigen Forschende, wie rasch sich die vermeintlich kleinen Mengen summieren. So kann das Kühlen eines grossen Datenzentrums täglich bis zu 18 Millionen Liter Wasser verbrauchen. KI frisst auch zunehmend mehr Strom, weil weltweit immer mehr Menschen auf die grossen Sprachmodelle zugreifen. Allein im Mai dieses Jahres nutzten 800 Millionen Menschen ChatGPT. Claude brachte es im selben Monat auf knapp 115 Millionen Anfragen. Laut der Internationalen Energieagentur werden die KI-Rechenzentren im kommenden Jahr so viel Strom wie ganz Japan verbrauchen.