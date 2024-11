4. Was sagt das geltende Recht zur Untermiete?

Das heutige Recht regelt nicht, wie lange die Untermiete maximal dauern darf. Es ist grundsätzlich erlaubt, eine Wohnung für drei, vier oder fünf Jahre unterzuvermieten. Wichtig ist einzig, dass die Mieterin in absehbarer Zeit wieder selbst in der Wohnung leben will. Wenn sie aber überhaupt nicht an eine Rückkehr denkt, ist die Untermiete schon heute unzulässig. Denn sie ist für Fälle gedacht, in denen eine Mieterin oder ein Mieter vorübergehend abwesend ist.