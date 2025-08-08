Die Immobilienpreise sind so hoch, dass für viele das eigene Haus ein Wunschtraum bleibt. Es sei denn, man erhält es von den Eltern geschenkt.



Doch was für die Beschenkten ein Volltreffer ist, kann für die Schenkenden ein Minenfeld sein. Viele Eltern möchten ihr Haus oder ihre Wohnung zwar dereinst den Kindern schenken, aber gleichzeitig weiterhin drin wohnen bleiben, solange sie können.