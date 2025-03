Beobachter-Leserin Severine Neumeister kündigte im Frühling 2023 fristgerecht ihre Dreieinhalbzimmerwohnung in Wetzikon ZH. Nach der Trennung von ihrem Freund wollte sie in eine kleinere und günstigere Bleibe ziehen. Als sie diese bereits einen Monat früher fand, suchte sie eigenständig geeignete Nachmieter, damit sie die Monatsmiete nicht doppelt zahlen muss. So weit, so üblich – zumindest im angespannten Wohnungsmarkt in und um Zürich.