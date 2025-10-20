Wo brechen Gauner gern ein?

Dort, wo es am einfachsten ist. Denn sie wollen die Tat möglichst unbemerkt und schnell hinter sich bringen. Offen stehende Kellerfenster und Terrassentüren sind da natürlich einladend.



Und damit auch geschlossene Fenster nicht innert Sekunden geknackt werden können, kann man sie nachrüsten, etwa mit einem Aufbohrschutz. Welche Massnahmen sinnvoll sind, weiss die Sicherheitsberatung der Polizei in Ihrem Kanton.