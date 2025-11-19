Missverständnis mit Folgen
Zügelfirma entrümpelt falschen Keller – Mutter wartet zwei Jahre auf Lösung
Eine Firma soll den Keller eines Verstorbenen räumen – und entsorgt auch gleich die Sachen im Abteil nebenan. Die alleinerziehende Besitzerin wird immer wieder vertröstet. Bis sich der Beobachter einschaltet.
Vor zwei Jahren stirbt Carola Deluigis Bruder an Krebs. Die Schwester kümmert sich um alles, was organisatorisch anfällt. Unter anderem beauftragt Deluigi eine Firma, um die Wohnung und das Kellerabteil zu räumen und zu reinigen.
«Und da passierte das Unglück», erzählt Carola Deluigi dem Beobachter. Denn das aufgebotene Zügelunternehmen räumt versehentlich nicht nur den Keller des Verstorbenen, sondern auch denjenigen seiner Kellernachbarin – und entsorgt alles.
