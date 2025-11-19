Vor zwei Jahren stirbt Carola Deluigis Bruder an Krebs. Die Schwester kümmert sich um alles, was organisatorisch anfällt. Unter anderem beauftragt Deluigi eine Firma, um die Wohnung und das Kellerabteil zu räumen und zu reinigen.

«Und da passierte das Unglück», erzählt Carola Deluigi dem Beobachter. Denn das aufgebotene Zügelunternehmen räumt versehentlich nicht nur den Keller des Verstorbenen, sondern auch denjenigen seiner Kellernachbarin – und entsorgt alles.

