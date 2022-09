Eine Familie in einem Zürcher Quartier bereitet sich eines Morgens auf den Alltag vor, da klingelt es an der Türe: die Polizei steht da, mit einem Durchsuchungsbefehl.



Der Verdacht lautet auf «Kinderpornographie», ein happiger Vorwurf an einen bis dato unbescholtenen Familienvater. Die Polizei nimmt ein paar Geräte mit, doch danach geschieht nichts, bis der Fall fallengelassen wird.



Wieso war die Polizei überhaupt dort? Galt ihr Interesse nicht ganz andern Dingen? Eine mysteriöse Geschichte, die zum Teil in Geheimdienstkreisen zu spielen scheint.



Eric Facon spricht mit dem Autor Thomas Angeli und Katharina Siegrist vom rechtlichen Beratungsdienst des Beobachter über einen nebulösen Fall.