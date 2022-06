Das Dorf ist klein, die Räume eng; man ist sich zwangsläufig nah. Zu nah, wie in diesem Fall eines Streit unter Anwohnern. Die einen fühlen sich vom Nachbarn überwacht, in ihren Bewegungen eingeschränkt; der andere fühlt sich von seinen Nachbarn ungerecht verdächtigt.



Die Kommunikation zwischen beiden Parteien wird zusehends giftiger, der Streit eskaliert – bis eines Tages die Polizei in Kampfmontur am Ort des Geschehens auftritt.



Gab es keine andere Lösung in diesem Streit? Hat sich die Polizei verhältnismässig verhalten? Und wo wird die Grenze zwischen Privatsphäre und Überwachung gezogen?



Eric Facon spricht mit dem Autor Andres Büchi und Katharina Siegrist vom Beratungsdienst des Beobachter über einen ausufernden nachbarschaftlichen Streit.