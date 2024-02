Menschenhandel für den Mittelstand: Junge Albanerinnen kommen in die Schweiz, um Babys zu betreuen. Doch viele landen dabei in den Fängen von Menschenhändlern. Die Rechercheserie zeigt auf, wie das Geschäft mit den Frauen funktioniert und was die Schweiz gegen Menschenhandel unternimmt.