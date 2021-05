Die vom Bundesrat genannten Anhaltspunkte seien diffus. So soll es schon genügen, wenn jemand beginnt, sich allmählich aus den gewohnten sozialen Strukturen zurückzuziehen, und Kontakte pflegt zu einem Umfeld, in dem terroristische Gewalt gerechtfertigt wird. «Dass die Polizei hier tätig wird, ist nicht zu kritisieren. Die Mittel, die ihr das PMT aber in die Hand gäbe, gehen viel zu weit», so Coninx.