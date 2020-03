Das bedingungslose Grundeinkommen linker Prägung will die Menschen eigentlich vom Zwang der Erwerbsarbeit zu befreien. Eines der bodenständigeren Argumente war aber stets, dass damit all die komplizierten Anspruchs- und Bedarfsabklärungen hinfällig würden – und bei der Krisenbewältigung ist unkompliziert plötzlich Trumpf. Auch konservative Regierungen wie in den USA und Japan planen jetzt, die gröbsten Löcher in ihren Sozialsystemen zu stopfen. Sie wollen mit Helikoptergeld allen Bürgerinnen und Bürgern Checks ausstellen. Trump, ganz Wahlkämpfer, will allen Amerikanern 1000 Dollar schenken.