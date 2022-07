Es ist eine Katastrophe mit Ansage: Vor der Küste des Jemen am Horn von Afrika droht der Öltanker FSO Safer auseinanderzubrechen. Das Schiff ist seit 2015 verlassen, hat aber immer noch 140'000 Tonnen Rohöl an Bord.



Nun warnt die Uno mit drastischen Worten vor einer Havarie: Der Tanker könne jederzeit auseinanderbrechen oder explodieren. Die Kosten, um die Küste zu säubern, würden rund 20 Milliarden Dollar betragen, schreibt die Weltorganisation. Im ohnehin von einem Bürgerkrieg gebeutelten Land würden Hunderttausende Arbeitsplätze in der Fischindustrie verloren gehen.