Jetzt will der Ständerat an dieser Situation etwas ändern. Mit 30 gegen 2 Stimmen stellte sich die kleine Kammer hinter eine Forderung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK). Diese verlangt vom Bundesrat einen Bericht darüber, wie Endometriose in der Schweiz behandelt wird. Er soll aufzeigen, wie eine bessere Frühbehandlung vorgenommen werden kann. Und wie Gesundheitspersonal, Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen, Sportverbände und Forschung auf die weitverbreitete chronische Krankheit sensibilisiert werden können.