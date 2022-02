Beobachter: Herr Alijaj, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl in den Gemeinderat der Stadt Zürich. Was bedeutet Ihnen persönlich diese Wahl?

Islam Alijaj: Für mich hat sie eine grosse Bedeutung. Ich hatte vom neunten SP-Listenplatz aus eine sehr schlechte Ausgangslage. Dass ich trotzdem gewählt wurde, zeigt mir, wie wichtig den Zürcherinnen und Zürchern das Thema Inklusion ist.





Wie wollen Sie das Thema konkret anpacken?

In einem ersten Schritt möchte ich das Stimm- und Wahlrecht für alle Stimmrecht für Frauen, 16-Jährige und Ausländer «Es wird stets neu verhandelt, wer dazugehört» vorantreiben. Dazu zählen Menschen mit Migrationshintergrund und 16-Jährige, aber auch Menschen unter umfassender Beistandschaft. Sie gingen nämlich bisher vergessen. Ein weiteres Thema, das mir am Herzen liegt, ist die Klimapolitik. Denn wenn das Klima verrückt spielt, trifft es Menschen am Rand der Gesellschaft als Erstes. Um sie zu schützen, müssen wir zusammenarbeiten und schnell umfassende Massnahmen ergreifen.