Branchen nicht vergleichbar?

Die Forderung stösst nicht nur beim Bund auf Skepsis. FDP-Nationalrat Beat Walti sagt, man könne den BIP-Vergleich zwischen Rohstoff- und Finanzbranche schon machen, aber die Bedingungen seien trotzdem unterschiedlich: «Die Rohstoffmärkte sind global, wir sind nur ein Glied in der Wertschöpfungskette. In der Finanzwelt ist die Situation anders, da können Anleger- und Sparerinteressen schnell ein kritisches Mass in der hiesigen Bevölkerung erreichen.» Zudem könne man die hohen Gewinne der Rohstoffbranche verschieden einordnen: Es gebe eine grosse Volatilität in diesem Sektor, und die Firmen hätten deshalb auch schon entsprechende Verluste einfahren müssen. Die aktuell hohen Gewinne würden ja abgeschöpft, der Fiskus werde sich freuen über die Steuereinnahmen.