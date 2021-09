Die Zertifikatspflicht soll ausgeweitet werden: Das führt zu Protesten – von Gegnerinnen der Corona-Massnahmen, aber auch von Impfskeptikern. Und es heizt die Diskussionen über das Covid-Gesetz an, über das wir am 28. November abstimmen. Denn das Covid-Zertifikat ist ein wichtiger Teil dieser Vorlage. Die sogenannten Freunde der Verfassung und die SVP wollen das Gesetz kippen. Sie warnen vor einer «Zweiklassengesellschaft», da die Schweiz durch das Zertifikat in Geimpfte und Ungeimpfte aufgeteilt werde.