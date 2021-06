Swissmedic prüft zuerst, ob die Angaben vollständig sind. Falls nicht, wird der Arzt oder die Patientin kontaktiert und um eine Präzisierung gebeten. Danach erfolgt eine Prüfung durch Experten mit Kenntnissen aus der Pharmakologie, der Virologie und der Immunologie. Hierfür arbeitet Swissmedic mit sechs regionalen universitären Abteilungen zusammen (GE, VD, TI, BE, BS und ZH). Die Experten prüfen, ob die geschilderte Nebenwirkung theoretisch überhaupt möglich ist. Vor allem bei schwerwiegenden Fällen wird gecheckt, ob international schon ähnliche Fälle rapportiert wurden.



Falls nach einem Todesfall eine Autopsie durchgeführt wurde, fordert Swissmedic den Bericht ein. Wenn die Meldung geprüft und ausgewertet ist, wird sie an die Datenbank der WHO übermittelt. Jede Meldung über eine Nebenwirkung wird aufgenommen und geht in die Statistik ein, auch wenn es sich nur um leichte und bereits bekannte Nebenwirkungen handelt.