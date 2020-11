LafargeHolcim gehört zu den grössten Zement- und Baustoffproduzenten und ist weltweit tätig. Greenpeace richtet in einer Studie happige Vorwürfe an den Konzern mit Sitz in Zug. Zum Beispiel in Bezug auf die Tochterfirma Ambuja Cement im Norden Indiens, die die Umgebung stark mit Feinstaub und Schadstoffen belaste, was zu Umwelt- und Gesundheitsschäden führe. Die dortige Bevölkerung ist mit Petitionen und Beschwerden gegen die Firma vorgegangen – bisher ohne Erfolg.