Wo stehen andere europäische Länder in dieser Frage?

International setzt sich die Auffassung durch, dass multinationale Firmen stärker in die Verantwortung genommen werden sollen. Ein 2017 verabschiedetes Gesetz in Frankreich ist umfangreicher als die Konzernverantwortungsinitiative. Die Niederlande haben ein spezifisches Gesetz zur Kinderarbeit in der Lieferkette. Länder wie Kanada oder Grossbritannien wollen die Haftung von Grosskonzernen nicht per Gesetz, sondern durch wegweisende Gerichtsurteile regeln. Ohne Gesetz werden wir in der Schweiz auch diesen Weg gehen. Das würde aber für die Firmen wie auch für die Kläger zu einer grossen Unsicherheit führen.